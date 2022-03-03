Volvo научит электромобили заряжаться без проводов

Автомобили оснащены системой беспроводной зарядки от Momentum Dynamics. Зарядные площадки будут вмонтированы в землю на двух стоянках такси. Volvo будет использовать 360-градусные камеры, чтобы помочь водителям поставить автомобили в правильное положение, и когда они окажутся в нужном месте, аккумуляторы такси будут автоматически заряжаться. На снимке, опубликованном компанией Momentum Dynamics, показаны электрокары, заряжающееся со скоростью 41 кВт.

Электромобили будут находиться в пути более 12 часов в день, и ожидается, что в год они будут проезжать до 100 тыс км. Momentum Dynamics также объединилась с Jaguar для тестирования беспроводной зарядки в электрических такси в Норвегии.

Концепция встраивания зарядных технологий в дороги едва ли нова, но она еще не получила широкого распространения. Тем не менее, исследователи и инженеры работают над другими способами зарядки электромобилей во время движения.