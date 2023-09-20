Volvo отказалась от дизельных двигателей

Это решение делает Volvo одним из первых производителей традиционных автомобилей, решившихся на подобный шаг. Если в 2019 году дизельные автомобили составляли большую часть европейских продаж Volvo, то в 2022 году на них пришлось всего 8,9% продаж компании. Напротив, полностью электрические и гибридные модели составили 33% продаж Volvo в августе 2023 года.

Решение Volvo совпадает с глобальным переходом на электромобили и отражает меняющиеся предпочтения потребителей в пользу более экологически чистых и устойчивых видов транспорта (даже если это гибрид).