Volvo «переобулась» и отменила полный переход своих моделей на электротягу

Первоначально объявленный в марте 2021 года план Volvo по переходу к 2030 году исключительно на электромобили (EV) был изменен. Автопроизводитель будет стремиться к тому, чтобы от 90 до 100% глобальных продаж приходилось на электромобили, включая EV и подключаемые гибриды (PHEV), а до 10% - на «ограниченное количество гибридов», если это необходимо. К 2025 году Volvo ожидает, что 50−60% ее продаж будут электрифицированы.

Одновременно с этим Volvo скорректировала свои цели по сокращению выбросов CO2. Новая цель — сокращение выбросов CO2 на один автомобиль к 2030 году на 65−75%, по сравнению с предыдущей целью в 75%. В следующем году Volvo планирует сократить выбросы на 30−35%, что меньше первоначальной цели в 40%.