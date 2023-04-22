Воры научились взламывать машины с помощью старых телефонов Nokia и не только

Эти устройства, иногда спрятанные внутри безобидных на вид Bluetooth-колонок или старых мобильных телефонов, позволяют ворам угонять автомобили без технического опыта, а иногда всего за 15 секунд.

На многочисленных веб-сайтах и в Telegram-каналах эти устройства продаются по цене от 2 700 до 19 600 долларов, причем некоторые продавцы называют их устройствами «аварийного запуска».

Устройства используются на различных дорогих автомобилях класса люкс, и некоторые продавцы утверждают, что предлагают обновления для уже приобретенных устройств, что говорит о том, что разработка устройств и их возможностей продолжается.