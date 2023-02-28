Вот так будет называться автомобиль Xiaomi

Ранее ходили слухи, что первым автомобилем Xiaomi станет седан, который будет выпускаться в двух версиях. Сообщается, что Xiaomi интенсивно работает над Modena с участием более 2300 сотрудников отдела исследований и разработок. Ожидается, что первый автомобиль компании поступит в серийное производство в 2024 году.

В сентябре 2022 года генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что машина сошла с конвейера в соответствии с графиком, а зимние испытания запланированы на декабрь.