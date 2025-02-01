Вот теперь для России пригодны: Polestar создала электромобили для зимних ралли

Опубликовано 01 февраля 2025, 13:301 мин.
Вот теперь для России пригодны: Polestar создала электромобили для зимних раллиСпециально для гонок
Polestar создала электромобили для зимних ралли. Polestar представила специальные серийные версии своих электромобилей (EV), готовые к экстремальным зимним условиям. В коллекцию «Arctic Circle» вошли модернизированные версии внедорожника Polestar 3 и купе Polestar 4. Эти автомобили были модифицированы для езды в раллийном стиле.
© Polestar
Автомобили оснащены 20-дюймовыми белыми раллийными колесами от OZ Racing и шинами Pirelli Scorpion Winter 2 для езды по обычной дороге. Для заснеженных дорог используются шипованные шины Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Они также оснащены специальными амортизаторами для работы в сложных условиях и слегка приподняты для увеличения клиренса — Polestar 3 на 40 мм, а Polestar 4 — на 20 мм. Среди других обновлений — шведские позолоченные буксировочные крюки, брызговики, сиденья Recaro и дополнительные светодиодные прожекторы.
Дебют этих Arctic Circle Polestars состоится 1 февраля на международной ледовой гонке FAT в Австрии.