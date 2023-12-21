Вот вам и «люкс»: масштабный отзыв автомобилей Lexus и Toyota из-за проблем с безопасностью

Под отзыв попадают 15 различных моделей из модельного ряда 2020 и 2021 годов, включая такие популярные автомобили, как Toyota Camry, Rav4, Sienna, а также люксовые модели Lexus, такие как RX350 и ES350. Виновником отзыва названо потенциальное короткое замыкание в датчике Occupant Classification System, OCS, отвечающем за определение занятости передних пассажирских сидений.

Датчик OCS играет важную роль в определении того, является ли пассажир взрослым или ребенком, основываясь на его весе. Если обнаружен ребенок, подушка безопасности может не сработать, чтобы предотвратить потенциальный вред, поскольку сила подушки безопасности небезопасна для маленького человека.

В сообщении Toyota предупреждается, что короткое замыкание в датчике OCS может привести к тому, что подушки безопасности не сработают в ситуациях, когда они должны сработать и наоборот.

На данный момент Toyota не сообщила ни об одном случае травматизма, вызванного этой проблемой.

Владельцы пострадавших автомобилей получат уведомления от Toyota до середины февраля 2024 года с призывом посетить дилерский центр Toyota или Lexus. Проверка и замена неисправного датчика будут проведены бесплатно.