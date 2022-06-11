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Возродим весь автопром СССР? Вслед за "Москвичом" предложили начать производство "Запорожца"“Не те знаменитые горбатые, ушатые, а вполне нормальный автопром”
Ранее стало известно, что планируется возрождение автомобилей “Москвич”. Теперь член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что было бы неплохо начать производство “Запорожцев”, о чем сообщают “РИА Новости”.
Запорожский автомобильный завод - самодостаточный комплекс… В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами… И если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России - это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Сам он ссылался на реакцию общественности на возрождение торговой марки “Москвич”, по его словам она была положительной.
Почему бы нам не возобновить (производство) "Запорожца"… Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые… А вполне нормальный автопром, который будет востребован
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области