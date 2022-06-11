Возродим весь автопром СССР? Вслед за "Москвичом" предложили начать производство "Запорожца"

Запорожский автомобильный завод - самодостаточный комплекс… В годы так называемой незалежности его пытались разрушить и узаконить автомобильную контрабанду… Но это вполне современное производство с несколькими цехами… И если его включать в единую цепочку производства в рамках большой России - это будет очень полезно, поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом