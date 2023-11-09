Все беспилотные такси Cruise отозвали после наезда на пешехода

Инцидент произошел, когда один из автомобилей Cruise сбил пешехода, которого за мгновение до этого сбил обычный автомобиль. Вместо того чтобы правильно оценить ситуацию, автомобиль неверно определил, что удар был нанесен сбоку. В результате пешеход получил серьезные травмы, и его протащило под автономным автомобилем.

После этого инцидента компания Cruise приостановила все свои публичные испытания и лишилась разрешения на эксплуатацию в Калифорнии. Обновление программного обеспечения позволит устранить эту проблему и, как ожидается, расширит возможности автомобиля по реагированию на столкновения.

После завершения обновления автомобили вернутся на дороги.