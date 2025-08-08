ВВС США испытают Tesla Cybertruck на прочность под ракетным обстрелом

Они заказали 33 машины разных типов для испытаний, включая три Tesla Cybertruck. Эти пикапы доставят на полигон Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, где их подорвут разными видами оружия. После этого специалисты оценят полученные повреждения.

ВВС отмечают, что Cybertruck отличается необычным дизайном и прочным корпусом из нержавеющей стали, что выделяет его среди конкурентов с обычным покрытием из крашеной стали или алюминия. Также у пикапа мощная и эффективная электрическая система, которой нет у других автомобилей.

В одном из предрелизных видео Tesla показала, как машина выдерживает огонь из разных видов оружия — от пистолетов до дробовика. Однако неясно, как Cybertruck выдержит удар настоящей ракеты, например, AGM-114 Hellfire. Скоро узнаем.