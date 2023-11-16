Выпущен последний бензиновый двигатель BMW из Германии: конец 60-летней эпохи

Последним бензиновым двигателем, сошедшим с конвейера, стала восьмицилиндровая модель. Хотя это событие стало значительным для мюнхенской штаб-квартиры, BMW уточняет, что оно не означает прекращения выпуска бензиновых двигателей на всем предприятии.

Производство двигателей внутреннего сгорания, в том числе и тех, которые ранее выпускались в Мюнхене, было перенесено на предприятия в Австрии и Великобритании. Мюнхенский завод, который теперь будет заниматься электромобилями, планирует перепрофилировать освободившиеся площади для производства двигателей под сборку новых моделей, причем BMW инвестирует в это преобразование 400 млн евро.