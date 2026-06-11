Waymo купила тестовый полигон беспилотного автомобиля Apple за $220 млн

Опубликовано 11 июня 2026, 10:241 мин.
Waymo купила тестовый полигон беспилотного автомобиля Apple за $220 млнСам проект «мертв»
Apple забросила идею беспилотного автомобиля, но её старый испытательный полигон в Аризоне теперь будет служить другой компании. Waymo купила этот участок за 220 миллионов долларов.
© Waymo
Полигон площадью около 2225 гектаров расположен в городе Уиттман. Раньше на нём Apple тестировала прототипы для своего секретного проекта Titan.
Теперь здесь будут испытывать свои беспилотные машины Waymo. На полигоне есть:
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Городской трек.
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Динамическая испытательная площадка (тестирование управляемости, разгона и торможения).
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Овальная трасса длиной около 6,4 км.
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Скоростная трасса для тестов автопилота.
Это уже третий испытательный центр компании — ещё два находятся в Калифорнии и Огайо.