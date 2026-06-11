Waymo купила тестовый полигон беспилотного автомобиля Apple за $220 млн

Полигон площадью около 2225 гектаров расположен в городе Уиттман. Раньше на нём Apple тестировала прототипы для своего секретного проекта Titan.

Теперь здесь будут испытывать свои беспилотные машины Waymo. На полигоне есть:

Городской трек.

Динамическая испытательная площадка (тестирование управляемости, разгона и торможения).

Овальная трасса длиной около 6,4 км.

Скоростная трасса для тестов автопилота.

Это уже третий испытательный центр компании — ещё два находятся в Калифорнии и Огайо.