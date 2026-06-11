Авто
Опубликовано 11 июня 2026, 10:24
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Waymo купила тестовый полигон беспилотного автомобиля Apple за $220 млн

Сам проект «мертв»
Apple забросила идею беспилотного автомобиля, но её старый испытательный полигон в Аризоне теперь будет служить другой компании. Waymo купила этот участок за 220 миллионов долларов.
Waymo купила тестовый полигон беспилотного автомобиля Apple за $220 млн

© Waymo

Полигон площадью около 2225 гектаров расположен в городе Уиттман. Раньше на нём Apple тестировала прототипы для своего секретного проекта Titan.

Теперь здесь будут испытывать свои беспилотные машины Waymo. На полигоне есть:

  • Городской трек.

  • Динамическая испытательная площадка (тестирование управляемости, разгона и торможения).

  • Овальная трасса длиной около 6,4 км.

  • Скоростная трасса для тестов автопилота.

Это уже третий испытательный центр компании — ещё два находятся в Калифорнии и Огайо.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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