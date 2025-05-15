Waymo отзывает 1200 роботакси — они постоянно врезаются в ворота

Отзыв затронул автомобили с пятым поколением системы автономного вождения Waymo. Проблема была устранена путём обновления ПО, что снизило вероятность подобных столкновений. Waymo, принадлежащая Alphabet, всё ещё подчёркивает, что её технология делает дороги безопаснее: данные исследований якобы показывают, что роботакси вызывают на 81% меньше аварий с травмами по сравнению с человеческими водителями.

Waymo управляет флотом из 1500 автомобилей, обслуживающих 250 000 поездок еженедельно в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Финиксе и Остине. Компания планирует расширение в Атланту, Майами и Токио.