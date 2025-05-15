Waymo отзывает 1200 роботакси — они постоянно врезаются в ворота

Опубликовано 15 мая 2025, 14:311 мин.
Waymo отзывает 1200 роботакси — они постоянно врезаются в воротаОтзывают из-за столкновений с барьерами
Waymo отозвала 1212 роботакси для обновления программного обеспечения после серии “низкоскоростных столкновений с дорожными барьерами”, такими как цепи и ворота. Об этом сообщает Digital Trends со ссылкой на Reuters. Инциденты, произошедшие в период с 2022 по конец 2024 года, не привели к травмам, но вызвали расследование со стороны Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
© Waymo
Отзыв затронул автомобили с пятым поколением системы автономного вождения Waymo. Проблема была устранена путём обновления ПО, что снизило вероятность подобных столкновений. Waymo, принадлежащая Alphabet, всё ещё подчёркивает, что её технология делает дороги безопаснее: данные исследований якобы показывают, что роботакси вызывают на 81% меньше аварий с травмами по сравнению с человеческими водителями.
Waymo управляет флотом из 1500 автомобилей, обслуживающих 250 000 поездок еженедельно в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Финиксе и Остине. Компания планирует расширение в Атланту, Майами и Токио.