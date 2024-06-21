Waymo заявила, что ее автомобили на автопилоте водят на 200% безопаснее вас

После нескольких крупных аварий и общественного резонанса Waymo опубликовала данные, согласно которым ее беспилотники в 3,5 раза лучше предотвращают аварии с травмами и в два раза эффективнее предотвращают зарегистрированные полицией инциденты по сравнению с людьми-водителями в Сан-Франциско и Фениксе.

Несмотря на неудачи, включая отзыв автомобилей и расследование NHTSA многочисленных инцидентов, Waymo сохраняет уверенность в своей технологии и продолжает расширять свою деятельность, планируя вскоре запустить услуги в Лос-Анджелесе и Остине.