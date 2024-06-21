Waymo заявила, что ее автомобили на автопилоте водят на 200% безопаснее вас

Опубликовано 21 июня 2024, 15:45
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Waymo заявила, что ее автомобили на автопилоте водят на 200% безопаснее васНесмотря на данные СМИ
Несмотря на недавние инциденты и общественный резонанс, компания Waymo, американский пионер в области автономных транспортных средств, утверждает, что ее автомобили значительно безопаснее, чем машины с человеком-водителем.
После нескольких крупных аварий и общественного резонанса Waymo опубликовала данные, согласно которым ее беспилотники в 3,5 раза лучше предотвращают аварии с травмами и в два раза эффективнее предотвращают зарегистрированные полицией инциденты по сравнению с людьми-водителями в Сан-Франциско и Фениксе.
Несмотря на неудачи, включая отзыв автомобилей и расследование NHTSA многочисленных инцидентов, Waymo сохраняет уверенность в своей технологии и продолжает расширять свою деятельность, планируя вскоре запустить услуги в Лос-Анджелесе и Остине.