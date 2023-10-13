Xiaomi начала переговоры с автопроизводителями

Xiaomi начала переговоры с автопроизводителямиСреди которых есть и Chery
По имеющимся данным, китайский технологический гигант Xiaomi ведет переговоры с известными автопроизводителями, включая Brilliance Auto Group Holdings, Chery Automobile и Beijing Automotive Group, о возможном партнерстве в области производства электромобилей (EV).
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Компания Xiaomi стремится получить разрешение Министерства промышленности и информационных технологий Китая на производство собственного бренда электромобилей. В последнее время Китай ужесточил правила выдачи лицензий на производство электромобилей, что вынуждает Xiaomi искать сотрудничества с известными производителями.
Хотя результаты этих потенциальных партнерств остаются неопределенными, соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь планирует инвестировать 10 млрд долларов в предприятие по выпуску электромобилей.
Этот смелый шаг был предпринят на фоне падения выручки Xiaomi на 4%, хотя чистая прибыль компании во II квартале превзошла ожидания и достигла 3,67 млрд юаней (503 млн долларов).