Xiaomi нашла производителя для своих электромобилей

Reuters отмечает, что такое партнёрство между стартапами по производству электромобилей и автопроизводителями становится всё более распространённым в Китае, поскольку государственные регуляторы ограничивают выдачу лицензий.

Сообщается, что Xiaomi и BAIC изучают различные варианты, включая покупку первой компанией доли в пекинском заводе Hyundai No. 2, у которого есть лицензия на производство автомобилей в Китае.

Xiaomi и BAIC отказались от комментариев.