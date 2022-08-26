Xiaomi нашла производителя для своих электромобилей

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Xiaomi нашла производителя для своих электромобилейСвоими силами она создавать машины не может
Производитель смартфонов Xiaomi рассматривает возможность объединиться с Beijing Automotive Group Co (BAIC) для производства электромобилей. Такое решение компания принимает из-за задержек с получением лицензии на самостоятельное производство автомобилей.
Reuters отмечает, что такое партнёрство между стартапами по производству электромобилей и автопроизводителями становится всё более распространённым в Китае, поскольку государственные регуляторы ограничивают выдачу лицензий.
Сообщается, что Xiaomi и BAIC изучают различные варианты, включая покупку первой компанией доли в пекинском заводе Hyundai No. 2, у которого есть лицензия на производство автомобилей в Китае.
Xiaomi и BAIC отказались от комментариев.