Xiaomi отозвала треть электромобилей SU7

Причиной стали ошибки в работе L2 Highway Pilot — функции помощи при движении по шоссе. В редких экстремальных ситуациях система может неправильно распознавать препятствия или некорректно среагировать.

После трагического ДТП в марте этого года, когда стандартная версия SU7 столкнулась с ограждением на шоссе и загорелась, погибли три человека. В момент аварии функция помощи была активна, но отключилась за секунду до столкновения.

Электромобили Xiaomi получат исправление через OTA.

Компания также объявила, что начиная с сегодняшнего дня модели SU7 и YU7 будут обновлены до последней версии Xiaomi HyperOS 1.10.0.