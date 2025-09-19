Xiaomi отозвала треть электромобилей SU7

Опубликовано 19 сентября 2025, 19:101 мин.
Xiaomi отозвала треть электромобилей SU7Из-за проблем с функцией помощи водителю
Xiaomi отзывает около 116 887 седанов SU7 из-за неисправностей системы помощи водителю, сообщает Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR). Отзыв касается автомобилей, выпущенных с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года, что составляет примерно треть всех проданных SU7, пишут СМИ.
© Xiaomi
Причиной стали ошибки в работе L2 Highway Pilot — функции помощи при движении по шоссе. В редких экстремальных ситуациях система может неправильно распознавать препятствия или некорректно среагировать.
После трагического ДТП в марте этого года, когда стандартная версия SU7 столкнулась с ограждением на шоссе и загорелась, погибли три человека. В момент аварии функция помощи была активна, но отключилась за секунду до столкновения.
Электромобили Xiaomi получат исправление через OTA.
Компания также объявила, что начиная с сегодняшнего дня модели SU7 и YU7 будут обновлены до последней версии Xiaomi HyperOS 1.10.0.