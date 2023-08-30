Xiaomi по выпуску электромобилей опередила график

Выручка Xiaomi снизилась до 67,4 млрд юаней (9,2 млрд долларов) с 70,17 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Однако чистая прибыль выросла на впечатляющие 147% до 5,14 млрд юаней, что объясняется мерами по сокращению расходов и «повышением эффективности работы» физических магазинов.

Столкнувшись с сокращением рынка смартфонов, Xiaomi набирает обороты в производстве электромобилей. Компания планирует инвестировать в автомобильный бизнес 10 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Президент Xiaomi Лу Вэйбин подчеркнул, что, несмотря на глобальные экономические проблемы, прогресс по разработке электромобилей превзошел первоначальные ожидания.