Опубликовано 02 января 2025, 21:401 мин.
Xiaomi поставила 135000 электромобилей в 2024 году и захотела 300000 в 2025 году«Пятилетку в четыре года» ©
Xiaomi Automotive поставила 135 000 единиц своего электромобиля SU7 EV в 2024 году, превзойдя свой первоначальный план в 60 000 единиц. Успех компании во многом объясняется неожиданным высоким спросом, который привел к быстрому расширению производства с релиза в марте 2024 года.
Заглядывая в будущее, Xiaomi намечает 300 000 поставок в 2025 году. Компания планирует достичь этой цели с помощью второй модели, внедорожника YU7, который будет запущен в середине 2025 года. Чтобы поддержать этот рост, фабрика Xiaomi в Пекине расширяется.
Быстрый прогресс Xiaomi на рынке электромобилей показывает, что компания находится на пути к тому, чтобы стать серьезным игроком в этой отрасли, считают аналитики.