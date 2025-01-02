Xiaomi поставила 135000 электромобилей в 2024 году и захотела 300000 в 2025 году

Заглядывая в будущее, Xiaomi намечает 300 000 поставок в 2025 году. Компания планирует достичь этой цели с помощью второй модели, внедорожника YU7, который будет запущен в середине 2025 года. Чтобы поддержать этот рост, фабрика Xiaomi в Пекине расширяется.

Быстрый прогресс Xiaomi на рынке электромобилей показывает, что компания находится на пути к тому, чтобы стать серьезным игроком в этой отрасли, считают аналитики.