Xiaomi потребовала денег от ответственного за утечку фотографий первого автомобиля компании

Эти предполагаемые прототипы были частью тендера, который выиграла компания BAIC. Xiaomi поспешила прокомментировать, что это были настоящие, но не окончательные варианты дизайна. С тех пор внешний вид автомобиля якобы сильно изменился. Казалось, что конфликт исчерпан.

К сожалению для Xiaomi, утечки на этом не закончились. Через несколько дней последовала другая, в которой автомобиль Xiaomi MS11 показали во всей красе. Эти изображения очень походили на маркетинговые материалы. А ещё автомобиль на них был похож на «ранний прототип». Эту историю Xiaomi даже не прокомментировала.

Теперь же генеральный директор компании Лэй Цзюнь сообщил, что требует от поставщика оплатить штраф за слив изображений. Он составляет 1 миллион юаней и сопровождается требованием, чтобы поставщик усилил меры безопасности и конфиденциальности. Можно предположить, что данная утечка действительно раскрыла карты Xiaomi.