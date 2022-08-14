Xiaomi представила собственный автопилот для электромобилей

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Xiaomi представила собственный автопилот для электромобилейВ будущем представит и сам автомобиль
С мая 2021 года Xiaomi вложила значительные средства в развитие автомобильного бизнеса. Теперь компания поделилась результатами этого: представила собственный автопилот Xiaomi Pilot Technology.
Xiaomi Pilot Technology является первым шагом на пути к созданию электромобиля Xiaomi. Это технология беспилотного вождения. Xiaomi заявляет, что к 2024 году стремится стать лидером в индустрии интеллектуальных электромобилей. Компания наняла более 500 экспертов, чтобы сформировать команду для работы над беспилотными машинами.
В будущем система Xiaomi Pilot Technology получит также роботизированный манипулятор для зарядки, автономную парковку и др.