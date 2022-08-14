Xiaomi представила собственный автопилот для электромобилей

Xiaomi Pilot Technology является первым шагом на пути к созданию электромобиля Xiaomi. Это технология беспилотного вождения. Xiaomi заявляет, что к 2024 году стремится стать лидером в индустрии интеллектуальных электромобилей. Компания наняла более 500 экспертов, чтобы сформировать команду для работы над беспилотными машинами.

В будущем система Xiaomi Pilot Technology получит также роботизированный манипулятор для зарядки, автономную парковку и др.