Авто
15:21, 26 января 2023
1 мин.

Xiaomi прокомментировала утечки о будущем автомобиле бренда

О его внешнем виде

В последние пару недель в интернете появились утечки информации об Xiaomi Modena EV, первом электромобиле компании. Теперь на эти утечки отреагировал руководитель бренда.

Xiaomi прокомментировала утечки о будущем автомобиле бренда

Фото: Notebookcheck

Судя по утёкшим фото, электромобиль очень похож на Tesla Model 3. В ответ на утечки генеральный менеджер по связям с общественностью Ван Хуа заявил, что этот дизайн представляет собой общий шаблон.

Xiaomi прокомментировала утечки о будущем автомобиле бренда

Gizmochina

Топ-менеджер также добавил, что этот шаблон был предоставлен Xiaomi компанией BAIC Mold & Plastic.

Новости партнеров
Новости партнеров