Xiaomi прокомментировала утечки о будущем автомобиле бренда

15:21, 26 января 2023
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Xiaomi прокомментировала утечки о будущем автомобиле брендаО его внешнем виде
В последние пару недель в интернете появились утечки информации об Xiaomi Modena EV, первом электромобиле компании. Теперь на эти утечки отреагировал руководитель бренда.
Фото: Notebookcheck
Судя по утёкшим фото, электромобиль очень похож на Tesla Model 3. В ответ на утечки генеральный менеджер по связям с общественностью Ван Хуа заявил, что этот дизайн представляет собой общий шаблон.
Gizmochina
Топ-менеджер также добавил, что этот шаблон был предоставлен Xiaomi компанией BAIC Mold & Plastic.