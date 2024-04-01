Xiaomi решила не продавать SU7 за пределы Китая. Пока что

Так, по словам компании, в обозримом будущем SU7 будет продаваться исключительно в Китае. Но всё вполне может поменяться позже, возможно, если компания увидит большой спрос на родном рынке.

Xiaomi предлагает домашние зарядные устройства мощностью 7 кВт и 11 кВт, причем последнее рекомендуется для топовой модели SU7 Max, который, кстати, обещает разгон от 0 до 100 км за 2,78 секунд.

Автомобиль может похвастаться подключением через CarLink для навигации, музыки, звонков и многого другого на центральном экране автомобиля. Беспроводная потоковая передача аудио и видео также возможна с помощью DLNA. Специальный кронштейн позволяет закрепить, например, iPad на спинке переднего сиденья. А через приложение Xiaomi Auto Expansion Screen можно управлять такими функциями автомобиля, как климат-контроль и развлечения.

Международным фанатам бренда остается только ждать — возможно, глобальный электромобиль от Xiaomi не заставит себя долго ждать.