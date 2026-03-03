Xiaomi сделала гиперкар для симулятора Gran Turismo 7 на PlayStation

Это низкая, обтекаемая машина с каплевидной кабиной, огромными воздухозаборниками и дверями, открывающимися вверх. Ярко-голубой цвет, Т-образные фары и массивный задний диффузор. Инженеры уделили особое внимание аэродинамике, чтобы машина лучше «прилипала» к трассе на виражах.

Сердце гиперкара — электрическая платформа на 900 вольт, которая выдает почти 1900 лошадиных сил. Салон похож на кокон, где кресла, приборная панель и двери перетекают друг в друга. Вместо привычного руля — штурвал со встроенным экраном.