Xiaomi сделала гиперкар для симулятора Gran Turismo 7 на PlayStation

Опубликовано 03 марта 2026, 15:341 мин.
Xiaomi сделала гиперкар для симулятора Gran Turismo 7 на PlayStation1900 «киберлошадиных» сил и дизайн из будущего
Xiaomi на выставке MWC в Барселоне представила концепт гиперкара Xiaomi Vision Gran Turismo. Но купить его нельзя — машина создана специально для видеоигры Gran Turismo 7.
© Xiaomi
Xiaomi стала первым технологическим брендом, который присоединился к проекту Vision Gran Turismo. Раньше для игры машины придумывали автопроизводители вроде Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz.
Это низкая, обтекаемая машина с каплевидной кабиной, огромными воздухозаборниками и дверями, открывающимися вверх. Ярко-голубой цвет, Т-образные фары и массивный задний диффузор. Инженеры уделили особое внимание аэродинамике, чтобы машина лучше «прилипала» к трассе на виражах.
Сердце гиперкара — электрическая платформа на 900 вольт, которая выдает почти 1900 лошадиных сил. Салон похож на кокон, где кресла, приборная панель и двери перетекают друг в друга. Вместо привычного руля — штурвал со встроенным экраном.