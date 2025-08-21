Xiaomi выйдет на рынок электромобилей Европы в 2027 году

Интерес к выходу в Европу компания показала ещё весной 2025 года на выставке MWC в Барселоне. Позже Лу Вэйбин опубликовал фото экспериментальной модели SU7 Ultra с немецкими номерами — первый зарегистрированный тестовый автомобиль Xiaomi в Европе, между прочим.

По словам основателя компании Лэй Цзюня, приоритетом пока остаётся внутренний рынок Китая. Дело в том, что спрос на электромобили настолько высок, что время ожидания доставки модели SU7 достигает 41 недели, а YU7 — до 58 недель.

Во втором квартале 2025 года бизнес Xiaomi в области электромобилей принёс выручку 20,6 млрд юаней (около $ 2,87 млрд). Компания поставила рекорд — 81 302 автомобиля, что почти в три раза больше, чем год назад. Правда, направление пока остаётся убыточным из-за инвестиций свыше 30 млрд юаней за последние три года.