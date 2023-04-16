Xiaomi запатентовала дисплей прямо в лобовом стекле автомобиля

В описании патента говорится, что эта инновационная технология облегчит водителям просмотр информации об автомобиле, не отвлекаясь от дороги, что потенциально повысит безопасность вождения.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что разработка автомобилей компании идет с опережением графика и «превосходит ожидания». Официальный план компании - начать массовое производство своих электрокаров в 2024 году, а предстоящий Xiaomi Car, как утверждается, будет включать такие важные данные, как скорость автомобиля, уведомления и данные о заряде батареи, отображаемые прямо на экране лобового стекла.