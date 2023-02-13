Авто
20:48, 13 февраля 2023
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Xiaomi запланировала войти в топ-5 лучших автомобильных компаний мира

Но... в течение 15-20 лет

Похоже, Xiaomi всерьёз решила заняться автомобилестроением. Основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь очень заинтересован в этом проекте и посвящает ему много времени, как следует из интервью.

Xiaomi запланировала войти в топ-5 лучших автомобильных компаний мира

Фото: Gizmochina

Журналистам Лэй Цзюнь сказал, что Xiaomi Auto стремится войти в пятёрку крупнейших производителей автомобилей в мире в течение следующих 15-20 лет. При этом он признаёт, что компания примерно на 6-7 лет отстаёт от конкурентов в Китае.

Xiaomi планирует представить свой первый автомобиль к 2024 году. Лэй Цзюнь подчеркнул, что большой опыт компании в области программного обеспечения и пользовательского опыта позволит ей быстро сократить разрыв в автомобильном сегменте.

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