XPeng начнет принимать заказы на летающие автомобили в этом году

Опубликовано 19 мая 2024, 00:45
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XPeng начнет принимать заказы на летающие автомобили в этом годуОни будут летать на небольшой высоте
Сопрезидент XPeng Брайан Гу объявил, что филиал компании, AeroHT, планирует доставить свой летающий автомобиль покупателям к 2026 году. Это транспортное средство, получившее название XPeng AeroHT Land Aircraft Carrier, будет доступно для предварительного заказа в конце этого года.
© XPeng
Land Aircraft Carrier представляет собой большой грузовик, в который встроен двухместный электрический беспилотник, способный вертикально взлетать для полетов на небольшой высоте.
Конструкция представляет собой модульную систему, в которой наземный модуль включает в себя воздушный модуль. Эта двойная функциональность призвана служить как для личных, так и для общественных нужд, включая спасательные операции в чрезвычайных ситуациях.
Гу подчеркнул, что летающий автомобиль предназначен для использования в живописных районах и на окраинах, а не в городских центрах. XPeng планирует сотрудничать с муниципалитетами для создания парков и зон для полетов, что упростит процесс получения разрешений на проведение досуга и спортивных мероприятий.