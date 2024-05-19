XPeng начнет принимать заказы на летающие автомобили в этом году

Land Aircraft Carrier представляет собой большой грузовик, в который встроен двухместный электрический беспилотник, способный вертикально взлетать для полетов на небольшой высоте.

Конструкция представляет собой модульную систему, в которой наземный модуль включает в себя воздушный модуль. Эта двойная функциональность призвана служить как для личных, так и для общественных нужд, включая спасательные операции в чрезвычайных ситуациях.