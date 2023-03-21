Яндекс заранее подскажет автомобилистам, когда поменять резину

Яндекс Погода собирает и анализирует такие показатели как сила ветра, видимость на дороге и состояние дорожного покрытия. Сервис подскажет, когда нужно взять с собой в автомобиль зонт, и стоит ли сейчас мыть машину. Кроме того, Яндекс Погода может предупредить о сильном снегопаде.

Все данные о погоде доступны по часам в приложении Яндекс с Алисой и в версии сервиса для компьютера. Яндекс Погода также показывает степень загруженности дорог.