Яндекс заранее подскажет автомобилистам, когда поменять резину

14:03, 21 марта 2023
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Яндекс заранее подскажет автомобилистам, когда поменять резинуИ стоит ли мыть машину
В Яндекс Погоде появились новые прогнозы для автомобилистов «На дороге». Они помогут заранее запланировать, когда нужно поменять резину или заехать на мойку.
Фото: Яндекс
Яндекс Погода собирает и анализирует такие показатели как сила ветра, видимость на дороге и состояние дорожного покрытия. Сервис подскажет, когда нужно взять с собой в автомобиль зонт, и стоит ли сейчас мыть машину. Кроме того, Яндекс Погода может предупредить о сильном снегопаде.
Все данные о погоде доступны по часам в приложении Яндекс с Алисой и в версии сервиса для компьютера. Яндекс Погода также показывает степень загруженности дорог.