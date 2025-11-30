Японский электрокар разогнался до 96 км/ч всего за 1,72 секунды

Максимальная скорость Roadster составляет 256 миль в час (411 км/ч). Это меньше, чем у некоторых современных гиперкаров, но главное преимущество — ускорение. Такой результат обеспечивают четыре электромотора, выдающие почти 2 000 лошадиных сил, и лёгкий карбоновый кузов. Вес машины — около 2 050 кг. Автомобиль оснащён батареей на 69 кВт·ч с системой на 800 вольт, которой хватает примерно на 250 км хода.

Предусмотрено четыре режима вождения, включая мощный «High Boost». Для лучшего сцепления Aspark установила специальные спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup.

Компания планирует выпустить только 20 экземпляров в Италии. Цена каждого автомобиля — около 3,5 млн долларов.