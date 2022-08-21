YouTube удалил видео с испытаниями автопилота Tesla на настоящих детях

Видео под названием «Действительно ли бета-версия Tesla Full-Self Driving сбивает детей? » было первоначально опубликовано на канале Whole Mars Catalog. В нём инвестор Tesla Тэд Парк (Tad Park) тестирует функцию FSD со своими детьми.

В ролике Тэд едет на Tesla Model 3 к одному из своих детей, стоящих на дороге. В другом тесте ребёнок переходит улицу. Оба раза автомобиль останавливается, не доезжая до детей. Тем не менее у YouTube есть особые правила в отношении контента, который «угрожает эмоциональному и физическому благополучию несовершеннолетних», включая «опасные трюки или розыгрыши». Поэтому ролики удалили.