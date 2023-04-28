За ускорение электромобиля Mercedes просит ежемесячную оплату: изменились цены

Стоимость подписки теперь начинается от $60 в месяц или $600 в год для седана и внедорожника AWD EQE 350, а более дорогие автомобили и внедорожники AWD EQS 450 попросят больше - $90 в месяц или $900 в год.

Автопроизводитель также предлагает единовременную плату в размере $1 950 для EQE и $2 950 для EQS, чтобы разблокировать функцию увеличения ускорения навсегда.

Критики утверждают, что эта тенденция вызывает беспокойство и что покупатели не должны платить дополнительно за функции, которые уже встроены в приобретаемые ими автомобили. Однако все больше компаний предпочитают такой подход.