Заменят ли электромобили работающие на топливе автомобили

Заменят ли электромобили работающие на топливе автомобилиКогда это произойдет и какие еще изменения ждут рынок
Средний возраст легковых автомобилей на дорогах США достиг нового рекорда - 12,5 лет, согласно данным S&P Global Mobility. Переход от обычных автомобилей к электромобилям займет десятилетия, считают аналитики. Это может произойти лишь к 2050 году, когда большинство автомобилей, работающих на топливе, будут выведены из эксплуатации.
Тем не менее, электромобили меняют тенденцию, поскольку их средний возраст снизился с 3,7 лет в 2022 году до 3,6 лет в 2023 году, в основном благодаря увеличению числа новых покупок.
Около 6,6% электромобилей, купленных в период с 2013 по 2022 год, уже покинули «пассажирский парк», что несколько выше, чем 5,2% неэлектромобилей. При этом автопроизводители утверждают, что срок службы электромобилей составляет от 15 до 20 лет, но это еще предстоит полностью подтвердить из-за относительно короткого времени широкого использования современных электромобилей.
В отчете также прогнозируется значительное изменение типов транспортных средств на дорогах. Ожидается, что в течение следующих 18-24 месяцев количество легковых автомобилей снизится до уровня, не наблюдавшегося с 1978 года, и на дорогах их останется менее 100 миллионов.