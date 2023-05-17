Заменят ли электромобили работающие на топливе автомобили

Тем не менее, электромобили меняют тенденцию, поскольку их средний возраст снизился с 3,7 лет в 2022 году до 3,6 лет в 2023 году, в основном благодаря увеличению числа новых покупок.

Около 6,6% электромобилей, купленных в период с 2013 по 2022 год, уже покинули «пассажирский парк», что несколько выше, чем 5,2% неэлектромобилей. При этом автопроизводители утверждают, что срок службы электромобилей составляет от 15 до 20 лет, но это еще предстоит полностью подтвердить из-за относительно короткого времени широкого использования современных электромобилей.

В отчете также прогнозируется значительное изменение типов транспортных средств на дорогах. Ожидается, что в течение следующих 18-24 месяцев количество легковых автомобилей снизится до уровня, не наблюдавшегося с 1978 года, и на дорогах их останется менее 100 миллионов.