Запрет США на китайские автотехнологии раскритиковали за раскол глобального рынка

Начиная с 2027 модельного года, запрет будет постепенно вступать в силу и коснется как программного, так и аппаратного обеспечения из Китая и России. Хотя эта политика может помочь американским автопроизводителям, таким как General Motors и Ford, за счет снижения конкуренции, она может иметь и отрицательные стороны. Критики утверждают, что перекрытие доступа к китайскому опыту может привести к росту затрат и снижению конкурентоспособности, поскольку китайские фирмы, такие как PonyAI и Horizon Robotics, продолжают быстро развиваться благодаря передовым и дешевым технологиям.

Основная причина запрета — возможность «слежки и саботажа» из-за огромного количества данных, собираемых автомобилями.

Хотя этот шаг может не оказать существенного влияния на китайских автопроизводителей в США из-за существующих тарифов и ограничений, он может иметь более широкие последствия, если другие регионы, например Европа, примут аналогичные меры.

Не за горами «раскол глобального рынка», пишет Reuters.