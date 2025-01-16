Авто
Опубликовано 16 января 2025, 11:45
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Запрет США на китайские автотехнологии раскритиковали за раскол глобального рынка

Передает слова экспертов Reuters
В качестве одного из последних шагов администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт автомобилей и связанных с ними технологий из Китая. Это решение, вызванное «опасениями по поводу безопасности данных», направлено на «защиту американских цепочек поставок и национальной безопасности», о чем Белый дом объявил во вторник. Правда, у критиков другое мнение.
Запрет США на китайские автотехнологии раскритиковали за раскол глобального рынка
© Ferra

Начиная с 2027 модельного года, запрет будет постепенно вступать в силу и коснется как программного, так и аппаратного обеспечения из Китая и России. Хотя эта политика может помочь американским автопроизводителям, таким как General Motors и Ford, за счет снижения конкуренции, она может иметь и отрицательные стороны. Критики утверждают, что перекрытие доступа к китайскому опыту может привести к росту затрат и снижению конкурентоспособности, поскольку китайские фирмы, такие как PonyAI и Horizon Robotics, продолжают быстро развиваться благодаря передовым и дешевым технологиям.

Основная причина запрета — возможность «слежки и саботажа» из-за огромного количества данных, собираемых автомобилями.

Хотя этот шаг может не оказать существенного влияния на китайских автопроизводителей в США из-за существующих тарифов и ограничений, он может иметь более широкие последствия, если другие регионы, например Европа, примут аналогичные меры.

Не за горами «раскол глобального рынка», пишет Reuters.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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