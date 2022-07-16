Ждать недолго: когда Xiaomi покажет первый прототип своего автомобиля

Как пишет GSMArena, первый прототип электрокара Xiaomi был разработан шанхайской HVST Automobile Design. После презентации прототип продолжат тестировать на дорогах. Также, можно предположить, что начнётся рекламная кампания автомобиля.

Однако до серийного выпуска электрокаров ещё далеко. Завод Xiaomi Auto и научно-исследовательский центр будут построены в Ичжуане, и ожидается, что первые настоящие автомобили сойдут с его производственной линии в 2024 году.