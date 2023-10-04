Женщина попала под колёса беспилотного такси: перед этим ее сбил человек

Беспилотник затормозил и остался на месте. Полицейские оказали помощь на месте происшествия, после чего женщина была доставлена в больницу.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) осведомлена об этом инциденте и сотрудничает с местными властями для сбора дополнительной информации. Компания Cruise, дочернее предприятие General Motors, выразила обеспокоенность судьбой пострадавшей и совместно с полицией работает над установлением личности виновного водителя. В автомобиле Cruise не было пассажиров.

Компания Cruise проводит испытания своего автономного парка в Сан-Франциско с августа, однако этот инцидент свидетельствует о постоянном беспокойстве и пристальном внимании к безопасности автономных автомобилей в городских условиях.