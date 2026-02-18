AliExpress назвал самые продаваемые пылесосы, пароочистители и мойщики окон в России

AliExpress назвал самые продаваемые пылесосы, пароочистители и мойщики окон в РоссииВ 2025 году
Пылесосы
В числе лидеров за мощность, удобство и долгую работу без подзарядки — вертикальные модели Dreame T30 и Dreame R20.
Среди роботов популярны Roborock Q7 Max и Dreame L10s Pro Gen2. Они умеют не только пылесосить, но и мыть пол, самостоятельно строят маршрут и возвращаются на зарядку. Также в топе — Xiaomi Mijia M40 с лазерной навигацией и управлением через приложение.
Пароочистители
Покупатели активно выбирали мощные и компактные модели, такие как Karcher SC 4 EasyFix и Sunydog 2500W. Быстро удалить жир, налёт и продезинфицировать поверхности без бытовой химии — за милую душу.
Роботы для мытья окон
В категории мойщиков окон популярны Chovery CL-1, LIECTROUX HCR-10 и Lydsto WL07. Они крепятся к стеклу, самостоятельно двигаются по поверхности. Имеют разнообразные режимы работы и системы защиты от падения.