Опубликовано 18 февраля 2026, 10:36
1 мин.

AliExpress назвал самые продаваемые пылесосы, пароочистители и мойщики окон в России

В 2025 году
В AliExpress СНГ изучили продажи гаджетов для уборки за 2025 год. Если задумывались над покупкой пылесоса, пароочистителя и мойщика окон, этот материал может быть вам полезен.
© JONR

Пылесосы

В числе лидеров за мощность, удобство и долгую работу без подзарядки — вертикальные модели Dreame T30 и Dreame R20.

© Dreame T30

Среди роботов популярны Roborock Q7 Max и Dreame L10s Pro Gen2. Они умеют не только пылесосить, но и мыть пол, самостоятельно строят маршрут и возвращаются на зарядку. Также в топе — Xiaomi Mijia M40 с лазерной навигацией и управлением через приложение.

© Roborock Q7 Max

Пароочистители

Покупатели активно выбирали мощные и компактные модели, такие как Karcher SC 4 EasyFix и Sunydog 2500W. Быстро удалить жир, налёт и продезинфицировать поверхности без бытовой химии — за милую душу.

© Karcher SC 4 EasyFix

Роботы для мытья окон

В категории мойщиков окон популярны Chovery CL-1, LIECTROUX HCR-10 и Lydsto WL07. Они крепятся к стеклу, самостоятельно двигаются по поверхности. Имеют разнообразные режимы работы и системы защиты от падения.

© Chovery CL-1