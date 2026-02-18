AliExpress назвал самые продаваемые пылесосы, пароочистители и мойщики окон в России

Среди роботов популярны Roborock Q7 Max и Dreame L10s Pro Gen2. Они умеют не только пылесосить, но и мыть пол, самостоятельно строят маршрут и возвращаются на зарядку. Также в топе — Xiaomi Mijia M40 с лазерной навигацией и управлением через приложение.