Алиса ответит шёпотом: Яндекс напоминает о людях, которые плохо слышат

Алиса ответит шёпотом: Яндекс напоминает о людях, которые плохо слышатЗапустил проект в поддержку слабослышащих
© Яндекс
Его цель — привлечь внимание к проблемам глухих и слабослышащих людей. Если сказать Алисе «Привет» или «Спасибо», она ответит тихо, но разборчиво. Также помощница расскажет, как сохранить слух, и предложит перейти на специальную страницу проекта. Там можно узнать больше о том, как живут люди с нарушениями слуха, и помочь тем, кто в этом нуждается.
На сайте проекта представлены три проверенные благотворительные организации: «Я тебя слышу», «Счастье слышать!» и «Со-единение». Эти фонды помогают детям и взрослым с особенностями слуха.
Пользователи могут оформить разовое или регулярное пожертвование в пользу любого из фондов или перевести деньги в «общую копилку». Тогда сумма разделится поровну между всеми участниками.
Кроме того, на странице проекта есть полезная информация: факты о слухе, советы по профилактике и даже тест на остроту слуха.
Акция продлится один день, но страница проекта останется доступной для всех, кто хочет помочь или просто узнать больше.