Алиса ответит шёпотом: Яндекс напоминает о людях, которые плохо слышат

Его цель — привлечь внимание к проблемам глухих и слабослышащих людей. Если сказать Алисе «Привет» или «Спасибо», она ответит тихо, но разборчиво. Также помощница расскажет, как сохранить слух, и предложит перейти на специальную страницу проекта. Там можно узнать больше о том, как живут люди с нарушениями слуха, и помочь тем, кто в этом нуждается.

На сайте проекта представлены три проверенные благотворительные организации: «Я тебя слышу», «Счастье слышать!» и «Со-единение». Эти фонды помогают детям и взрослым с особенностями слуха.