Anker представила обновлённый бренд и ряд новых устройств

Основные направления теперь будут объединены вокруг трёх брендов: собствеенно Anker (зарядные устройства и батареи), eufy (умный дом и безопасность) и soundcore (аудио и видео). Другие марки, такие как Nebula и AnkerWork, войдут в soundcore.

Среди представленных новинок:

Anker Prime и Nano — новые зарядные устройства, батареи и док-станции.

eufy Marswalker — робот-пылесос, способный подниматься по лестницам.