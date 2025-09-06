Бытовая техника
Опубликовано 06 сентября 2025, 14:15
1 мин.

Anker представила обновлённый бренд и ряд новых устройств

На IFA 2025
В Берлине Anker Innovations объявила о крупном ребрендинге и представила ряд технологических новинок. Производитель зарядных устройств и умной электроники теперь позиционирует себя как компанию, «создающую решения с поддержкой искусственного интеллекта».
© Anker

Основные направления теперь будут объединены вокруг трёх брендов: собствеенно Anker (зарядные устройства и батареи), eufy (умный дом и безопасность) и soundcore (аудио и видео). Другие марки, такие как Nebula и AnkerWork, войдут в soundcore.

Среди представленных новинок:

Anker Prime и Nano — новые зарядные устройства, батареи и док-станции.

eufy Marswalker — робот-пылесос, способный подниматься по лестницам.

© Anker

eufy AI Core — 4-нм чип-система с ИИ для безопасности.

eufyCam S4 — камера.

soundcore Sleep A30 — беспроводные наушники для сна.

soundcore Nebula X1 Pro — проектор с 4K-качеством.

Источник:emerce
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Anker Innovations
,
#Ребрендинг