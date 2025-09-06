Anker представила обновлённый бренд и ряд новых устройств

Опубликовано 06 сентября 2025, 14:151 мин.
Anker представила обновлённый бренд и ряд новых устройствНа IFA 2025
В Берлине Anker Innovations объявила о крупном ребрендинге и представила ряд технологических новинок. Производитель зарядных устройств и умной электроники теперь позиционирует себя как компанию, «создающую решения с поддержкой искусственного интеллекта».
© Anker
Основные направления теперь будут объединены вокруг трёх брендов: собствеенно Anker (зарядные устройства и батареи), eufy (умный дом и безопасность) и soundcore (аудио и видео). Другие марки, такие как Nebula и AnkerWork, войдут в soundcore.
Среди представленных новинок:
Anker Prime и Nano — новые зарядные устройства, батареи и док-станции.
eufy Marswalker — робот-пылесос, способный подниматься по лестницам.
eufy AI Core — 4-нм чип-система с ИИ для безопасности.
eufyCam S4 — камера.
soundcore Sleep A30 — беспроводные наушники для сна.
soundcore Nebula X1 Pro — проектор с 4K-качеством.