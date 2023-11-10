Безопасно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой

Наиболее популярными сегодня моделями стиральных машин являются автоматические. У них может быть вертикальная или горизонтальная загрузка. Загрузочный люк расположен при этом с лицевой стороны устройства.

Сейчас большинство пользователей и специалистов по ремонту стиральных машин считают, что после стирки лучше оставлять дверцу машинки открытой. Связано это с тем, что там остаётся влага, из-за которой может появиться плесень, неприятный запах. Кроме того, это отличная среда для размножения бактерий.