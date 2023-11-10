Безопасно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой

Безопасно ли оставлять дверцу стиральной машины открытойИли лучше всё-таки всегда её закрывать
У всех современных стиральных машин есть загрузочный люк. И после каждой стирки его нужно опустошать. Но стоит ли при этом закрывать дверцу машинки?
Наиболее популярными сегодня моделями стиральных машин являются автоматические. У них может быть вертикальная или горизонтальная загрузка. Загрузочный люк расположен при этом с лицевой стороны устройства.
Сейчас большинство пользователей и специалистов по ремонту стиральных машин считают, что после стирки лучше оставлять дверцу машинки открытой. Связано это с тем, что там остаётся влага, из-за которой может появиться плесень, неприятный запах. Кроме того, это отличная среда для размножения бактерий.
Но есть и те, кто считает, что имеет смысл дверцу стиральной машины закрывать после стирки. Известно, что постоянно открытая дверца может привести к провисанию люка под своим весом. В результате она в дальнейшем будет закрываться недостаточно плотно, поэтому стирка станет невозможной.
Также утверждается, что внутри стиральной машины нужно оставлять около 1 литра воды. Это поможет избежать возникновения воздушных пробок в датчиках и трубках стиральной машины, без проблем избавиться от остатков моющего средства, катышков при стирке.