Bosch продаст российские заводы по производству холодильников и стиральных машинок

Российская структура ООО «БСХ Бытовые приборы» производит в России холодильники и стиральные машины. Два завода находятся в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом. Отмечается, что большую часть комплектующих предприятия получали из Евросоюза. Сейчас заводы продукцию не выпускают. При этом они «специализированы под технологии Bosch».

Как заявили «Коммерсанту» источники, Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль. Некоторые российские ритейлеры уже интересовались покупкой предприятий, но «цена показалась завышенной». Ещё один источник говорит, что заводы могут купить китайские или турецкие производители бытовой техники, как это было с Whirlpool.