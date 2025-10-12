Bose отключит встроенные в колонки SoundTouch музыкальные сервисы и не только

Компания уточняет, что подключение через Bluetooth, AUX и HDMI останется доступным.

Для домашнего кинотеатра и SoundTouch-саундбаров (Lifestyle 650, SoundTouch 130, SoundTouch 300) HDMI, оптические входы и Bluetooth продолжат работу. А вот потоковая трансляция и управление через приложение также перестанут функционировать.

Bose объясняет это тем, что технологии с 2013 года сильно изменились, и поддерживать старую облачную инфраструктуру стало невозможно. Компания также не планирует выпускать новое приложение или платформу для SoundTouch.

Многие выразили недовольство: некоторые жалуются, что потратили тысячи долларов на устройства, которые теперь потеряют ключевые функции.