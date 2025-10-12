Bose отключит встроенные в колонки SoundTouch музыкальные сервисы и не только

Опубликовано 12 октября 2025, 16:301 мин.
Bose отключит встроенные в колонки SoundTouch музыкальные сервисы и не толькоС февраля 2026 года
Bose объявила, что с 18 февраля 2026 года колонки SoundTouch потеряют доступ к облачным функциям, включая встроенный Spotify, TuneIn и поддержку нескольких комнат. В этот же день прекратит работу приложение SoundTouch, через которое пользователи управляли колонками.
© Bose
Компания уточняет, что подключение через Bluetooth, AUX и HDMI останется доступным.
Для домашнего кинотеатра и SoundTouch-саундбаров (Lifestyle 650, SoundTouch 130, SoundTouch 300) HDMI, оптические входы и Bluetooth продолжат работу. А вот потоковая трансляция и управление через приложение также перестанут функционировать.
Bose объясняет это тем, что технологии с 2013 года сильно изменились, и поддерживать старую облачную инфраструктуру стало невозможно. Компания также не планирует выпускать новое приложение или платформу для SoundTouch.
Многие выразили недовольство: некоторые жалуются, что потратили тысячи долларов на устройства, которые теперь потеряют ключевые функции.