Canon посоветовала вручную удалять настройки Wi-Fi перед сбросом принтера

Если вы планируете продать, выбросить или отремонтировать свой принтер, необходимо вручную удалить эти настройки, чтобы они не попали в чужие руки.

Настройки подключения к Wi-Fi обычно содержат важную информацию: имена SSID, сетевые пароли, MAC-адреса и т.д. Злоумышленники могут использовать эти данные для получения несанкционированного доступа к сети.

Для принтеров, не имеющих специальной функции сброса, рекомендуется дважды сбросить настройки локальной сети и включить беспроводную сеть.

Затронуты почти 200 моделей, поэтому очень важно проверить, есть ли ваш принтер в этом списке. Приняв эти меры предосторожности, вы сможете обеспечить безопасность настроек Wi-Fi и защитить свою сеть от возможных взломов.