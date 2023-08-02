Canon посоветовала вручную удалять настройки Wi-Fi перед сбросом принтера

Canon посоветовала вручную удалять настройки Wi-Fi перед сбросом принтераПотому что они остаются при сбросе на заводские настройки
Внимание, пользователи принтеров Canon: компания выпустила предупреждение, касающееся конфиденциальных настроек Wi-Fi, хранящихся в струйных принтерах. Компания предупреждает, что эти настройки могут не стираться автоматически при сбросе к заводским настройкам, что может подвергнуть риску вашу сеть.
Если вы планируете продать, выбросить или отремонтировать свой принтер, необходимо вручную удалить эти настройки, чтобы они не попали в чужие руки.
Настройки подключения к Wi-Fi обычно содержат важную информацию: имена SSID, сетевые пароли, MAC-адреса и т.д. Злоумышленники могут использовать эти данные для получения несанкционированного доступа к сети.
Для принтеров, не имеющих специальной функции сброса, рекомендуется дважды сбросить настройки локальной сети и включить беспроводную сеть.
Затронуты почти 200 моделей, поэтому очень важно проверить, есть ли ваш принтер в этом списке. Приняв эти меры предосторожности, вы сможете обеспечить безопасность настроек Wi-Fi и защитить свою сеть от возможных взломов.