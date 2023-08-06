Цены на электронику в России продолжили расти

Смартфоны, принтеры и посудомоечные машины относятся к числу товаров, цены на которые значительно выросли. Однако розничные торговцы и торговые площадки пытаются предотвратить падение спроса, предлагая скидки и рекламные акции.

Рост цен также обусловлен зависимостью от параллельного импорта на российском рынке, где на конечную стоимость товаров напрямую влияют курсы валют. Ситуация еще больше усугубляется более высокими затратами на логистику.

Отраслевые эксперты прогнозируют, что цены на импортную электронику и бытовую технику могут продолжить расти в среднем на 10% в ближайшие месяцы из-за продолжающихся колебаний валютных курсов.