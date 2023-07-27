Чем электровеник отличается от вертикального пылесоса

Электровеник совмещает в себе два инструмента. Это веник и совок. Но в отличие от стандартного веника в электрическом всё автоматизировано. В электровениках устанавливаются щётки, контейнер, аккумулятор. От человека нужно только при уборке провести по месту с грязью, а затем очистить контейнер от мусора и зарядить устройство.

Если сравнивать электровеник с пылесосом, то различия будут следующими. Прежде всего, электровеник нужен для сбора крупного мусора вроде бумажек, земли, стеклянных осколков и т.п.