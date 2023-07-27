Чем электровеник отличается от вертикального пылесоса

Чем электровеник отличается от вертикального пылесосаЕсть несколько важных пунктов
На первый взгляд электровеник и вертикальный пылесос кажутся очень схожими устройствами. Но между ними всё-таки есть некоторые различия.
Электровеник совмещает в себе два инструмента. Это веник и совок. Но в отличие от стандартного веника в электрическом всё автоматизировано. В электровениках устанавливаются щётки, контейнер, аккумулятор. От человека нужно только при уборке провести по месту с грязью, а затем очистить контейнер от мусора и зарядить устройство.
Если сравнивать электровеник с пылесосом, то различия будут следующими. Прежде всего, электровеник нужен для сбора крупного мусора вроде бумажек, земли, стеклянных осколков и т.п.
Кроме того, у электровеника нет компрессора для всасывания мусора. Из инструментов у такого веника только щётки, которыми невозможно убрать пыль.
Электровеник подойдёт лишь для уборки гладких поверхностей, а при помощи вертикального пылесоса можно очистить пол, мебель, ковры, салон автомобиля.
Также электровеник обладает двумя важными преимуществами. Это его масса и стоимость. Качественную модель электровеника вы сможете приобрести за 5 тысяч рублей, тогда как хороший вертикальный пылесос обойдётся в 10 тысяч рублей. Весит электровеник при этом максимум 1,5 кг, а пылесос - от 3 кг.