Бытовая техника
12:34, 27 июля 2023
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Чем электровеник отличается от вертикального пылесоса

Есть несколько важных пунктов

На первый взгляд электровеник и вертикальный пылесос кажутся очень схожими устройствами. Но между ними всё-таки есть некоторые различия.

Электровеник совмещает в себе два инструмента. Это веник и совок. Но в отличие от стандартного веника в электрическом всё автоматизировано. В электровениках устанавливаются щётки, контейнер, аккумулятор. От человека нужно только при уборке провести по месту с грязью, а затем очистить контейнер от мусора и зарядить устройство.

Если сравнивать электровеник с пылесосом, то различия будут следующими. Прежде всего, электровеник нужен для сбора крупного мусора вроде бумажек, земли, стеклянных осколков и т.п.

Чем электровеник отличается от вертикального пылесоса
© Kaercher

Кроме того, у электровеника нет компрессора для всасывания мусора. Из инструментов у такого веника только щётки, которыми невозможно убрать пыль.

Электровеник подойдёт лишь для уборки гладких поверхностей, а при помощи вертикального пылесоса можно очистить пол, мебель, ковры, салон автомобиля.

Также электровеник обладает двумя важными преимуществами. Это его масса и стоимость. Качественную модель электровеника вы сможете приобрести за 5 тысяч рублей, тогда как хороший вертикальный пылесос обойдётся в 10 тысяч рублей. Весит электровеник при этом максимум 1,5 кг, а пылесос - от 3 кг.

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