Чем микатермические обогреватели отличаются от остальных и стоит ли их брать

Чем микатермические обогреватели отличаются от остальных и стоит ли их братьЭто полезно знать, если у вас дома холодно
Центральная система отопления не всегда нагревает всё помещение. В этом случае на помощь приходят обогреватели. Но в чём разница между микатермическими обогревателями и всеми остальными?
Фото: The Home Tome
Микатермические устройства, хоть производители и говорят о новизне технологии, совмещают в себе два принципа обогрева: инфракрасный и конвекцию. Но в основе лежит всё-таки ИК-обогрев. Пространно в данном случае будет обогреваться благодаря объектам, которые находятся напротив устройства. За счёт конвекции пространство нагревается равномерно.
The Home Tome
Среди преимуществ подобной разновидности обогревателей выделяют следующие. Это бесшумная работа, очень быстрый нагрев до рабочей температуры, более равномерное и эффективное распределение тепла, наличие системы безопасности и контролирующей электроники, невозможность обжечься, небольшой вес обогревателя. Кроме того, микатермические устройства не выжигают кислород в отличие от устройств с открытым нагревательным элементом типа тепловентиляторов.
Из минусов микатермических обогревателей можно назвать их стоимость и не очень широкий ассортимент. Также вряд ли такие обогреватели смогут стать основным источником тепла: и этим они схожи с масляными моделями.
По мнению автора статьи, сейчас брать первый попавшийся микатермический обогреватель однозначно не стоит. Связано это с тем, что при покупке такого устройства нужно учитывать большое количество факторов, в том числе условия помещения.