Чем микатермические обогреватели отличаются от остальных и стоит ли их брать

Среди преимуществ подобной разновидности обогревателей выделяют следующие. Это бесшумная работа, очень быстрый нагрев до рабочей температуры, более равномерное и эффективное распределение тепла, наличие системы безопасности и контролирующей электроники, невозможность обжечься, небольшой вес обогревателя. Кроме того, микатермические устройства не выжигают кислород в отличие от устройств с открытым нагревательным элементом типа тепловентиляторов.

Из минусов микатермических обогревателей можно назвать их стоимость и не очень широкий ассортимент. Также вряд ли такие обогреватели смогут стать основным источником тепла: и этим они схожи с масляными моделями.

По мнению автора статьи, сейчас брать первый попавшийся микатермический обогреватель однозначно не стоит. Связано это с тем, что при покупке такого устройства нужно учитывать большое количество факторов, в том числе условия помещения.