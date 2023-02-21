Бытовая техника
21:59, 21 февраля 2023
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Чем микатермические обогреватели отличаются от остальных и стоит ли их брать

Это полезно знать, если у вас дома холодно

Центральная система отопления не всегда нагревает всё помещение. В этом случае на помощь приходят обогреватели. Но в чём разница между микатермическими обогревателями и всеми остальными?

Чем микатермические обогреватели отличаются от остальных и стоит ли их брать

Фото: The Home Tome

Микатермические устройства, хоть производители и говорят о новизне технологии, совмещают в себе два принципа обогрева: инфракрасный и конвекцию. Но в основе лежит всё-таки ИК-обогрев. Пространно в данном случае будет обогреваться благодаря объектам, которые находятся напротив устройства. За счёт конвекции пространство нагревается равномерно.

Чем микатермические обогреватели отличаются от остальных и стоит ли их брать

The Home Tome

Среди преимуществ подобной разновидности обогревателей выделяют следующие. Это бесшумная работа, очень быстрый нагрев до рабочей температуры, более равномерное и эффективное распределение тепла, наличие системы безопасности и контролирующей электроники, невозможность обжечься, небольшой вес обогревателя. Кроме того, микатермические устройства не выжигают кислород в отличие от устройств с открытым нагревательным элементом типа тепловентиляторов.

Из минусов микатермических обогревателей можно назвать их стоимость и не очень широкий ассортимент. Также вряд ли такие обогреватели смогут стать основным источником тепла: и этим они схожи с масляными моделями.

По мнению автора статьи, сейчас брать первый попавшийся микатермический обогреватель однозначно не стоит. Связано это с тем, что при покупке такого устройства нужно учитывать большое количество факторов, в том числе условия помещения.

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