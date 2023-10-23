Чем термос для кофе отличается от обычного

Кофейные системы встречаются не так часто и стоят от 5 тысяч рублей. Однако при их покупке у вас будет всё для приготовления кофе в походных условиях. Также эти термосы очень компактны.

Френч-пресс в корпусе термоса подойдёт для заваривания и кофе, и чая. Но цена у такого прибора высокая, а ассортимент небольшой.

Для кофе могут подойти и более стандартные варианты термосов. Типа полноразмерных моделей, моделей с помпами, термокружек. Но важно при этом учитывать тип изоляции, механизм и диаметр крышки, наличие чашки, материал внутренней колбы.