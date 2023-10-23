Чем термос для кофе отличается от обычного

Чем термос для кофе отличается от обычногоИ стоит ли его брать
Сегодня можно встретить сразу несколько разновидностей термосов, подходящих для употребления кофе. Но есть ли смысл их приобретать? Или лучше взять обычный термос?
Для любителей кофе сегодня есть три варианта термосов. Это кувшинные, кофейные системы, френч-пресс с изоляцией. Кувшинный термос в отличие от обычного сужается к горлышку, имеет боковую ручку, вытянутый носик. Подобные термосы подходят для заваривания фильтр-кофе. Кроме того, у кувшинных термосов бывает встроенный термодатчик.
Кофейные системы встречаются не так часто и стоят от 5 тысяч рублей. Однако при их покупке у вас будет всё для приготовления кофе в походных условиях. Также эти термосы очень компактны.
Френч-пресс в корпусе термоса подойдёт для заваривания и кофе, и чая. Но цена у такого прибора высокая, а ассортимент небольшой.
Для кофе могут подойти и более стандартные варианты термосов. Типа полноразмерных моделей, моделей с помпами, термокружек. Но важно при этом учитывать тип изоляции, механизм и диаметр крышки, наличие чашки, материал внутренней колбы.