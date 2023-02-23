Что, кроме посуды, можно безопасно мыть в посудомоечной машине

Ручки регулировки у плиты. Их можно класть в посудомойку вместе со столовыми приборами.

Кусачки для ногтей, пинцеты. Большинство из них сделаны из нержавеющей стали, поэтому вы вполне можете их мыть в посудомойке.

Товары для животных. Имеются в виду миски, игрушки. Также проверьте, есть ли информация о том, можно ли класть эти предметы в посудомойку, на этикетках. Рекомендуется мыть их в режимах типа «Усиленная гигиена»/«Дезинфекция» или в тех, при которых используется вода с температурой 60 градусов Цельсия или выше.

Поролоновые губки для мытья посуды. В ходе исследования, проведённом в 2019 году, выяснилось, что на губках для мытья посуды находится 362 вида бактерий. В посудомоечной машине губки нужно мыть в режиме, при котором используется максимально высокая температура воды.