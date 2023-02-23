Что, кроме посуды, можно безопасно мыть в посудомоечной машине

Что, кроме посуды, можно безопасно мыть в посудомоечной машинеЕсть 10 таких вещей
Современные посудомоечные машины могут справляться с мытьём далеко не только посуды и столовых приборов. Скорее всего, вы даже не подозревали, что эти 10 предметов можно тоже очищать подобным образом.
Фото: Women's Health
Какие же предметы легко и безопасно очищаются, если их положить в посудомоечную машину?
Детские игрушки. Многие мелкие детские игрушки делаются из пластика. Положите их в сетчатый мешок для деликатной стирки, а потом - на верхнюю полку в посудомоечной машине.
Вьетнамки. Зафиксируйте при этом пару на верхней полке посудомойки.
Расчёски. Но только если они сделаны из пластика. Перед тем, как мыть в посудомоечной машине, очистите расчёску от волос.
Картофель. Поместите его в посудомойку и включите режим предварительного ополаскивания без моющих средств.
Резиновые сапоги. Перед тем, как их мыть в посудомойке, вытащите из них стельки. Также смойте грязь, если она есть на обуви.
Xavi Cabrera
Ручки регулировки у плиты. Их можно класть в посудомойку вместе со столовыми приборами.
Кусачки для ногтей, пинцеты. Большинство из них сделаны из нержавеющей стали, поэтому вы вполне можете их мыть в посудомойке.
Товары для животных. Имеются в виду миски, игрушки. Также проверьте, есть ли информация о том, можно ли класть эти предметы в посудомойку, на этикетках. Рекомендуется мыть их в режимах типа «Усиленная гигиена»/«Дезинфекция» или в тех, при которых используется вода с температурой 60 градусов Цельсия или выше.
Поролоновые губки для мытья посуды. В ходе исследования, проведённом в 2019 году, выяснилось, что на губках для мытья посуды находится 362 вида бактерий. В посудомоечной машине губки нужно мыть в режиме, при котором используется максимально высокая температура воды.
Полки в холодильнике. На таких полках в любом случае появляется со временем грязь. Возможно, некоторые из них могут поместиться в посудомойку.