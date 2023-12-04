Что лучше брать для стирки: гель или порошок

В ходе эксперимента выяснилось также, что гель Persil для цветного белья - более экономичен. То есть за само средство, электричество, воду при его использовании вы будете платить немного меньше: 38 рублей против 52 рублей у порошка (за один цикл стирки).

Вместе с тем эксперимент специалистов Росконтроля продемонстрировал, что с загрязнениями всё же лучше справляются порошки, а не гели для стирки.

Итак, в чём же минусы и плюсы стиральных порошков? Из недостатков - сыпучесть, неудобство хранения, вероятность развития аллергических реакций, раздражения из-за них. Порошки при низких температурах воды выполаскиваются плохо, а засыпают их обычно в машину «на глаз». При этом порошки считаются более эффективными при стирке при высоких температурах, хорошо избавляют от бактерий и грязи, подходят для стирки льна, хлопка, для замачивания белья, предварительной обработки пятен. Также у порошков более длительный срок хранения по сравнению с гелями, они лучше сохраняют свои свойства.

Гели для стирки хуже подходят для стирки с использованием горячей воды, не так эффективны при стирке льна и хлопка. Также выбор среди гелей не такой большой по сравнению с ассортиментом порошков. При этом гели удобнее хранить, легко дозировать, они растворяются в воде, хорошо выполаскиваются из неё, не оставляют в тканях мелкие частицы, более бережно очищают ткани, сохраняя их цвет, могут применяться для стирки шёлка, шерсти и других видов тканей.

Выбор между гелем для стирки и стиральным порошком зависит от вашей цели. Если для вас важно качество стирки, то лучше брать порошок, поскольку с загрязнениями он всё равно справляется лучше. Гель же больше подойдёт для стирки несильно грязной одежды.