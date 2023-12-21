Что лучше использовать для приготовления еды: газ или электричество

Что лучше использовать для приготовления еды: газ или электричествоИ какую плиту стоит покупать
Одни люди уверены, что лучше брать газовую плиту, а другие ставят на электрическую. Так кто же из них прав?
У газовых плит есть определённые преимущества перед электрическими. Во-первых, стоят они дешевле (примерно на 10−20%), во-вторых, вы можете самостоятельно регулировать на газовых плитах силу пламени (не у всех электрических плит такая функция вообще есть — в основном только у дорогих). Наконец, пища готовится гораздо быстрее, поскольку электрическая плита сначала нагревает конфорку, а потом это тепло передаётся посуде.
Однако пламя у газовой плиты само по себе представляет опасность. Оно может обжечь, поджечь что-нибудь, газ может взорваться либо отравить воздух. В духовке у такой плиты гораздо сложнее регулировать температуру, а у электрической плиты подобной проблемы нет. Ну и из-за газа на кухне повсюду оседает жирный налёт, который тяжело смывается.
Ещё один минус электроплит - невозможность ими пользоваться при отключении электричества.
Получается, что у газовых плит достоинств больше, чем недостатков. Однако каждый всё равно выбирает себе тип плиты исходя из личных предпочтений.